В Москве зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-03T17:10:20+03:00

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Из-за аномальной жары, которая пришла в российскую столицу, в воздухе выросла концентрация формальдегида. Росгидромет сообщает, что данные замеров атмосферного воздуха позволяют сделать неутешительные выводы.

На юго-востоке Москвы максимальная разовая концентрации формальдегида за сутки выросла почти в полтора раза (в диапазоне 1,2 — 1,7 ПДК), а на юге столицы в районе Печатники почти увеличилась с 1,2 — 1,4 ПДК. В остальных районах столицы отметка держится на верхней допустимой границе нормы - до 1,0 ПДК.

Формальдегид – это опасное химическое соединение, которое имеет резкий запах. Образуется в результате выброса в воздух большого количества углекислого газа, частиц вредных производств. Отсутствие ветра не позволяет примесям рассеиваться в воздухе, образую ядовитый фон.

Если долго дышать таким воздухом, то можно получить ожоги дыхательных путей и более серьезные проблемы с организмом. По словам медиков, для беременных такое воздействие может быть особенно пагубным.

В Росгидромете отмечают, что пока прогноз по рассеиванию вредных веществ по-прежнему неблагоприятный, сообщает сайт «Свободная пресса».