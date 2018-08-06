«Аэроэкспресс» до «Шереметьево» и обратно временно изменит расписание

СЕГОДНЯ 12:58 2018-08-06T12:58:44+03:00

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Расписание новых аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево» изменится с 7 августа. По новому графику поезда будут ходить недолго — только до 11 августа.

Как сообщили в пресс-службе компании, в эти даты отменяются ночные рейсы в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. Кроме того в ночь с с 7 на 8 августа, с 8 на 9 августа, с 9 на 10 августа и с 10 на 11 августа поезда, отправляющиеся с 00:30 изменят график. С Белорусского вокзала поезда будут отходить в 00:32 и прибывать в аэропорт в 01:18. Из «Шереметьево» аэроэкспрессы отправятся в 00:43 и прибудут в Москву в 01:20, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что изменения в расписании связаны с вводом в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная» на Савеловском направлении железной дороги, передает телеканал «360».

Напомним, «Аэроэкспресс» был запущен в Москве в 2005 году. Он организут пассажирские перевозки в три аэропорта - «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».