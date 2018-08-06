2018-08-06T12:58:44+03:00
Москва

«Аэроэкспресс» до «Шереметьево» и обратно временно изменит расписание

По-новому начнут ходить ночные поезда
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
"Аэроэкспресс" на несколько дней изменит расписание"Аэроэкспресс" на несколько дней изменит расписаниеФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Расписание новых аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево» изменится с 7 августа. По новому графику поезда будут ходить недолго — только до 11 августа.

Как сообщили в пресс-службе компании, в эти даты отменяются ночные рейсы в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. Кроме того в ночь с с 7 на 8 августа, с 8 на 9 августа, с 9 на 10 августа и с 10 на 11 августа поезда, отправляющиеся с 00:30 изменят график. С Белорусского вокзала поезда будут отходить в 00:32 и прибывать в аэропорт в 01:18. Из «Шереметьево» аэроэкспрессы отправятся в 00:43 и прибудут в Москву в 01:20, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что изменения в расписании связаны с вводом в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная» на Савеловском направлении железной дороги, передает телеканал «360».

Напомним, «Аэроэкспресс» был запущен в Москве в 2005 году. Он организут пассажирские перевозки в три аэропорта - «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четырех районах Москвы появятся «свои» станции метро на Большой кольцевой линии
В Москве зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе
В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое ранены
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей приглашают на занятия в школы профилактики инфарктов и инсультов
На Большой кольцевой линии метро построят три транспортных узла
В парке Горького откроют исторический вход
В Москве открылся интерактивный лекторий о психическом здоровье
Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции
Новые поликлиники появятся до конца года в пяти московских округах
В центре Москвы археологи нашли руины снесенного в начале XX века храма
На стройках Москвы практику прошли более тысячи студентов за полгода
Льготный проезд на пригородных поездах вступил в силу для московских пенсионеров
На Ленинградском проспекте откроют детско-взрослую поликлинику
Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»