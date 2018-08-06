2018-08-06T17:04:40+03:00
Москва

Более 200 ярмарок пройдет в августе в Подмосковье

Мероприятия организованы в 60 муниципалитетах области
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье запланировано более 200 ярмарокВ Подмосковье запланировано более 200 ярмарокФото: Андрей КОПАЛОВ
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С 7 по 12 августа в Подмосковье пройдет более двух десятков ярмарок. Мероприятия организованы в шестидесяти муниципалитетах региона.

Отмечается, что больше всего ярмарок состоится в в Истре, Люберцах, Луховицах, а также в Одинцовском, Щелковском и Пушкинском районах. В общей сложности здесь будет организовано почти двенадцать тысяч торговых мест. Об этом сообщает пресс-служба Минпотребрынка Подмосковья.

Сообщается, что в Долгопрудном состоится юбилейный «Ценопад», а в Луховицах — ярмарка «Летний урожай». В Рузе состоится фестиваль «Молочная река», где всех посетителе напоят молоком, а желающие смогут научиться доить корову и сбивать масло, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности в Московской области на текущую неделю запланировано 237 ярмарок, фестивалей и других тематических мероприятий.

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