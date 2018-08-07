2018-08-07T11:29:49+03:00
Московская жизнь

Участникам реновации в Москве одобрили 55 заявлений на докупку жилья

Желающие могут расширить свою площадь сверх положенных бесплатных метров
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала этого года Московский фонд реновации принял 63 заявления на дополнительную жилплощадь за доплату по программе реновации. В 55 случаях заявления переселенцев одобрены. По остальным продолжается проверка документов. Об это сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, за докупкой «квадратов» обратились жители 12 новых домов, где уже началось заселение первых участников программы реновации. Это многоэтажки на 5-й Парковой улице (ВАО), улицах Гжатская, Красных Зорь и проспекте Вернадского (ЗАО), улицах Полярной, Дежнева и Летчика Бабушкина (СВАО) и на улице Изюмской (ЮЗАО).

Больше всего одобренных заявлений оказалось в доме на 5-й Парковой. Здесь Фондом одобрены 17 обращений от жителей, переезжающих с улицы Константина Федина. Далее идут проспект Вернадского (14 заявлений), проезд Дежнева (8), ул. Летчика Бабушкина (7) , ул. Красных Зорь (6), ул. Изюмская (2) и ул. Гжатская (1).

По правилам всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10 процентов.

Напомним, программа реновации жилья в столице утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей, живущих в 350 тысячах квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов на 3,6 миллиона квадратных метров. В мэрии уточняют, что этот список не является окончательным и будет дополняться.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу
На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»
В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь