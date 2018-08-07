Участникам реновации в Москве одобрили 55 заявлений на докупку жилья

7 Авг. 11:29 2018-08-07T11:29:49+03:00

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С начала этого года Московский фонд реновации принял 63 заявления на дополнительную жилплощадь за доплату по программе реновации. В 55 случаях заявления переселенцев одобрены. По остальным продолжается проверка документов. Об это сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, за докупкой «квадратов» обратились жители 12 новых домов, где уже началось заселение первых участников программы реновации. Это многоэтажки на 5-й Парковой улице (ВАО), улицах Гжатская, Красных Зорь и проспекте Вернадского (ЗАО), улицах Полярной, Дежнева и Летчика Бабушкина (СВАО) и на улице Изюмской (ЮЗАО).

Больше всего одобренных заявлений оказалось в доме на 5-й Парковой. Здесь Фондом одобрены 17 обращений от жителей, переезжающих с улицы Константина Федина. Далее идут проспект Вернадского (14 заявлений), проезд Дежнева (8), ул. Летчика Бабушкина (7) , ул. Красных Зорь (6), ул. Изюмская (2) и ул. Гжатская (1).

По правилам всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10 процентов.

Напомним, программа реновации жилья в столице утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей, живущих в 350 тысячах квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов на 3,6 миллиона квадратных метров. В мэрии уточняют, что этот список не является окончательным и будет дополняться.

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