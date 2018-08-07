2018-08-07T11:40:10+03:00
Московская жизнь

Столичные поликлиники получили денежные гранты

Наградами отмечено улучшение качества работы с пациентами
Светлана ВОЛКОВА
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Две поликлиники Департамента здравоохранения получили гранты правительства Москвы на общую сумму 15 миллионов рублей. Этой наградой отмечено улучшение качества обслуживания пациентов. По итогам второго квартала 2018 года лучшими стали городская поликлиника № 68 и детская городская поликлиника № 58. Каждой положено по 7,5 миллионов рублей.

При оценке учитывались, в том числе, отзывы о результатах визита к врачу, о чистоте и порядке в поликлинике, качестве оказания медицинской помощи, а также удобство и комфорт пациентов.

- Столичные поликлиники меняются, и в этом помогают сами москвичи, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Мы учитываем отзывы горожан и их оценки о визите к врачу, качестве приема, порядке в поликлиниках. Все это помогает нам улучшать качество обслуживания, создавать комфортную среду с учетом пожеланий и интересов пациентов.

Ранее гранты за качественную работу по «Московскому стандарту поликлиники» на общую сумму в 365 миллионов рублей получили 38 поликлиник и больниц Департамента здравоохранения. «Московский стандарт поликлиники» был разработан на основе пожеланий москвичей и начал действовать в столичных поликлиниках два года назад.

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