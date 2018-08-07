2018-08-07T18:14:35+03:00
Происшествия

Водитель с топором набросился на таксиста в Подмосковье

ЧП произошло в ЖК «Бутово парк 2» в деревне Дрожжино Ленинского района
Елена АКИМОВА
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Два водителя не поделили дорогу в Подмосковье. В жилом комплексе «Бутово парк 2» не разъехались Audi и такси.

Все произошло во дворе жилого комплекса в деревне Дрожжино Ленинского района. Водители не поделили проезжую часть, желающих уступить не нашлось.

Не по правилам ехал таксист. Бомбила не знал, что внутри двора одностороннее движение, и случайно проехал под знак «кирпич». Ехавший навстречу водитель иномарки сначала размахивал руками и пытался указать на совершенную ошибку. Уступать дорогу он точно не собирался. Когда стало понятно, что мигание фарами и сигналы ни к чему не приведут, один назвал другого «бараном» и понеслось. Словесную перепалку завершил водитель иномарки.

Мужчина выхватил из салона авто топор и решил проучить ехавшего не по правилам таксиста.

«Хорошо, что удалось успокоить водителя Audi, ведь он был готов убить таксиста. Одна из женщин вызвала полицию», – рассказал сайту «Подмосковье сегодня» местный житель Мурат Набиев.

Водитель с топором набросился на таксиста в Ленинском районе.

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