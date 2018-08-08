Велопрокат в Москве побил рекорд прошлого года

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-08T11:45:03+03:00

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Москвичи побили прошлогодний рекорд по количеству велопоездок. За первые три месяца проката — с апреля по июль — жители и гости столицы взяли велосипеды в аренду почти 2,5 миллиона раз.

Отмечается, что этот показатель уже выше, чем за весь велосезон прошлого года. Так, в 2017 году с апреля по ноябрь горожане совершили порядка 2,4 миллиона поездок на арендованных велосипедах, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова, число велопоездок выросло за счет увеличения числа станций проката двухколесного транспорта в столице.

Напомним, что шестой сезон велопроката в городе открылся 26 апреля. В этом году в распоряжении горожан более четырех тысяч велосипедов на 430 станциях. Новые пункты проката продолжают открываются вблизи станций метро и МЦК, в городских парках и в спальных районах.