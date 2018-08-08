Новую станцию метро украсят историческими фотографиями

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-08T12:46:38+03:00

В Москве согласовали дизайн еще одной станции метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве согласован дизайн-проект новой станции метро «Улица Народного Ополчения». Она будет располагаться на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Известно, что на этой станции архитекторы учли историческое наследие города. Здесь на путевых стенах появятся черно-белые фотографии москвичей, которые защищали город в период Великой Отечественной войны.

Отмечается, что всего на платформе планируется установить двенадцать монохромных тематических панно, каждое высотой более четырех метров. Материалы для них взяты из фондов Государственного музея обороны Москвы, передает сетевое издание m24.ru.

Платформенную часть станции выполнят в светлых тонах, а пол замостят темно-серым сибирским гранитом. Кроме того на станции будут установлены колонны из матовой нержавеющей стали, которые украсят светодиодной подсветкой. Наземные вестибюли станции выполнят из прочного стекла, пишут «Известия» со ссылкой на mos.ru.