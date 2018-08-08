2018-08-08T14:20:56+03:00
Происшествия

При столкновении пяти машин в Подмосковье пострадали два человека

ДТП произошло в Чехове
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП пострадали 5 человекВ ДТП пострадали 5 человекФото: Архив "КП"
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В подмосковном Чехове на Симферопольском шоссе произошла крупная авария, во время которой столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали два человека.

Отмечается, что массовое столкновение случилось около десяти часов утра в среду, 8 августа, на семьдесят втором километре автомобильной дороги. Подробностей о состоянии пострадавших нет.

Сообщается, что на участке возможно затруднение движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства массовой аварии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о еще одной крупной аварии. Во время столкновения трех легковых автомобилей на МКАД пострадали пять человек. На место происшествия экстренно прибыли карета скорой помощи и медицинский вертолет, который эвакуировал пострадавших.

Из-за аварии сотрудникам экстренных служб пришлось временно перекрыть три полосы движения транспорта.

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