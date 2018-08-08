Во дворах жилых домов Москвы врачи проводят прием пациентов

8 Авг. 17:08 2018-08-08T17:08:46+03:00

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До конца августа врачи больницы имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы приглашают всех желающих пройти профилактические осмотры. К специалистам можно попасть во время Дней здоровья в городских парках и встреч с горожанами во дворах жилых домов. Врачи проводят акцию к 60-летию больницы. Расписание приема - на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Дни здоровья в городских парках будут проходить две субботы подряд - 18 и 25 августа. В развернутом мобильном мини-госпитале можно побывать на консультации врачей-специалистов - терапевта, кардиолога и невролога, измерить артериальное давление и пройти экспресс-диагностику определения уровня сахара в крови.

Встречи с врачами больницы имени Виноградова во дворах жилых домов будут продолжаться до 4 сентября. Жители соседних домов смогут так же, как и в мини-госпиталях в парках, пообщаться со специалистами больницы, получить консультации врача-кардиолога и невролога, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Здесь подключат телемедицинскую связь с больницей с возможностью онлайн-записи на прием к врачам.

Кроме того, измерить давление, сделать флюорографию, послушать лекции и посетить мастер-классы по здоровому образу жизни можно в 10 городских парках во время марафона «Московское здоровое лето». В нем можно участвовать всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке. Каждые выходные до 9 сентября жители Москвы могут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые ведут медики Департамента здравоохранения Москвы. В дни марафона специальные шатры здоровья работают в «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках.

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