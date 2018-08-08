На Волоколамском шоссе построят эстакаду

8 Авг. 17:26 2018-08-08T17:26:12+03:00

Водителям станет проще выезжать на соседние улицы и в центр города

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Строители начали бетонирование плиты дорожного полотна разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе примыкания улицы Академика Курчатова.

- Сейчас работы выполнены почти на 50 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, на завершающем этапе монтаж металлоконструкций пролетных строений, ведется бетонирование и устройство гидроизоляции подпорных стенок. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу особое внимание уделить строительству направленных левоповоротных эстакадных съездов на развязках, чтобы исключить пересечение транспортных потоков, сократить перепробеги машин и связанную с этим перегрузку дорог.

Напомним, длина пролетной части эстакады 340,6 метра, средняя ширина - 12 метров в расчете на движение транспорта по двум полосам. По проекту пройдет реконструкция Волоколамского шоссе - 355,8 метра, реконструкция улицы Академика Курчатова - 147,3 метра, а также обустройство проезда к платформе Покровское-Стрешнево - 61,7 метра.

Разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе примыкания улицы Академика Курчатова позволит машинам уходить в левый поворот на улицу Академика Курчатова и разворот в сторону центра. При этом разгрузится Волоколамское шоссе на участке от улицы Академика Курчатова до канала имени Москвы. Полностью работы на участке должны завершиться до конца 2018 года.

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