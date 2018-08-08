2018-08-08T17:26:12+03:00
Московская жизнь

На Волоколамском шоссе построят эстакаду

Водителям станет проще выезжать на соседние улицы и в центр города
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строители начали бетонирование плиты дорожного полотна разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе примыкания улицы Академика Курчатова.

- Сейчас работы выполнены почти на 50 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, на завершающем этапе монтаж металлоконструкций пролетных строений, ведется бетонирование и устройство гидроизоляции подпорных стенок. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу особое внимание уделить строительству направленных левоповоротных эстакадных съездов на развязках, чтобы исключить пересечение транспортных потоков, сократить перепробеги машин и связанную с этим перегрузку дорог.

Напомним, длина пролетной части эстакады 340,6 метра, средняя ширина - 12 метров в расчете на движение транспорта по двум полосам. По проекту пройдет реконструкция Волоколамского шоссе - 355,8 метра, реконструкция улицы Академика Курчатова - 147,3 метра, а также обустройство проезда к платформе Покровское-Стрешнево - 61,7 метра.

Разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе примыкания улицы Академика Курчатова позволит машинам уходить в левый поворот на улицу Академика Курчатова и разворот в сторону центра. При этом разгрузится Волоколамское шоссе на участке от улицы Академика Курчатова до канала имени Москвы. Полностью работы на участке должны завершиться до конца 2018 года.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу
На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»
В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь