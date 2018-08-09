Более 1,8 тысяч пар приурочили свадьбу ко Дню города в Москве

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-09T11:04:51+03:00

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В Москве более 1,8 тысяч влюбленных пар решили пожениться в День города. 7 и 8 сентября торжественные церемонии бракосочетания пройдут в отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на исторических городских площадках.

Сообщается, что столичные ЗАГСы даже подготовили специальную программу под названием «Гимн Москвы – ко дню рождения семьи». Именно в честь Дня города на свадьбах кроме марша Мендельсона, для молодоженов будет звучать гимн столицы, передает сетевое издание m24.ru.

Добавим, что в этом году День города стал самым популярным праздником для проведения свадеб в Москве. На втором месте по числу зарегистрированных браков – Красная горка (13 и 14 апреля). В 2018 году к этим датам приурочили семейное торжество 1344 пары.

Кроме того в список популярных дат для свадьбы попал День семьи, любви и верности. Накануне праздника, 7 июля, а также 8 июля свадьбы сыграли более тысяч пар, передает сайт argumenti.ru о ссылкой на mos.ru.