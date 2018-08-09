2018-08-09T15:12:32+03:00
Московская жизнь

В столице проходят публичные слушания по проектам планировки промзон

На заброшенных площадках появятся жилье, детсады, офисы и рабочие места
Светлана ВОЛКОВА
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В Москомархитектуре готовятся 25 проектов планировки территории (ППТ) для реорганизации промзон. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

- Публичные слушания прошли по 11 проектам планировки территории, по пяти - необходимые процедуры проведем в ближайшее время, - отметила Юлиана Княжевская. - Еще девять ППТ находятся в разработке.

По ее словам, столичные власти после обследования промзон при необходимости содействуют развитию производственных предприятий. «Мэр столицы Сергей Собянин дал поручение максимально использовать потенциал промзон Москвы и в зависимости от места их расположения рассчитывать необходимое соотношение рабочих мест и жилья, - сказала председатель Москомархитектуры. - Переустройство неиспользуемых промышленных территорий способствует созданию комфортной городской среды, позволяет обеспечить горожан новым качественным жильем, социокультурными объектами и рабочими местами».

Напомним, в 2018 году уже утвердили два проекта планировки участка общей площадью около 40 гектаров. Реорганизация пройдет на территории Южного Медведково, ограниченной улицами Чермянской, Полярной, Молодцова и Вилюйской. Второй проект касается части территории промзоны 48-I в Северном округе Москвы. На проектируемых участках построят общественно-жилые здания с подземными паркингами и необходимой социальной инфраструктурой.

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