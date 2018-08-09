В Подмосковье за сезон собрали около 1150 тонн клубники

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-09T17:19:21+03:00

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С начала сезона в Московской области около десятка сельских хозяйств, которые выращивают клубнику, собрали более 1100 тонн ягоды. Это на 20% больше, чем урожай прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Чиновник добавил, что у местных жителей клубника пользуется спросом. Покупатели предпочитают брать подмосковную, а не завозную ягоду.

«В подмосковных хозяйствах в этом году собрано 1,132 тысячи тонн клубники, что более чем на 20% превышает показатель прошлого года. Отрадно, что жители Московской области и столицы уже который год активно покупают нашу подмосковную ягоду и отмечают, что она превосходит по качеству и вкусу клубнику, которую везут из южных регионов», — цитирует Разина телеканал «360».

Отметим, что со следующего года четыре подмосковных хозяйства начнут выращивать клубнику и малину в теплицах, чтобы у жителей региона большую часть года была свежая ягода, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».