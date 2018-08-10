«Сухой фонтан» запустили в парке «Ходынское поле» в Москве

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-10T11:49:40+03:00

В Москве открылся еще один "сухой" фонтан

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В рамках проекта по благоустройству и озеленению территорий в Москве в парке «Ходынское поле» запустили «сухой» фонтан. Композиция занимает порядка 778 квадратных метров и состоит из 245 струй. Об этом рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы Сергей Марков.

«Парк на Ходынском поле мы создаем с 2017 года. Это территория с большой историей. Сегодня мы находимся на финише создания парка. Фонтан является одной из его изюминок», - подчеркнул эксперт.

Отличительной особенностью «сухого» фонтана станет отсутствие наземной чаши для воды. Струи будут вырываться прямо из-под земли. Фонтан оснащен автоматическим управлением, которое регулирует высоту водяных струй, ритмичность всплесков и подсветку, пишет ФАН.

Отмечается, что благоустройство парка завершится в течение недели. А в ближайший месяц будет готова отделка павильонов, где организуют батутный центр, коворкинг, кофейни и рестораны, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство «Москва».