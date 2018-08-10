Клад, найденный в Подмосковье, передали в Государственный исторический музей

СЕГОДНЯ 17:18 2018-08-10T17:18:10+03:00

Со слов археологов, подобные клады не считаются очень редкими. ФОТО: Институт археологии РАН России

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Клад времен Бориса Годунова, который был найден у села Большие Дворы Павлово‐Посадского района, передали в Государственный исторический музей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

Находка представляет собой глиняный горшок, внутри которого хранились более 600 серебряных монет. По данным археологов, клад был зарыт примерно 400 лет назад, в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени (возможно, в 1601–1603 гг.).

Общая сумма найденного составила шесть рублей двадцать три копейки. В те времена на эти деньги можно было построить дом и купить лошадь, передает телеканал «360».

По мнению специалистов, клад был собран одномоментно. Скорее всего, деньги принадлежали зажиточному крестьянину, который мог получить эту сумму, например, во время выгодной торговой сделки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».