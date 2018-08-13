2018-08-13T12:45:58+03:00
Московская жизнь

В Москве назвали лучшие строительные проекты 2017 года

В списке - парк «Зарядье», стадион «Лужники» и корпус Морозовской больницы
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Накануне Дня строителя (он отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году - 12 августа. - Прим.) в Белом зале правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Победителей в каждой из двенадцати номинаций конкурса выбрали во время голосования городской конкурсной комиссии, а также по итогам голосования «Народный выбор» в проекте «Активный гражданин». Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В конкурсе участвовали 92 градостроительных проекта, выполненных в 2017 году в Москве. Больше всего претендентов на награду в этом году оказалось среди жилых зданий повышенной комфортности. В списки номинантов также попали транспортные и спортивные сооружения, проекты в сфере образования и здравоохранения, культуры и исторического наследия, торговые и административно-деловые комплексы, отели.

В номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» экспертное жюри решило отметить сразу два лучших проекта - реконструкции исторического здания Малого театра и усадьбы Татищева. А москвичи в этой номинации больше всего «лайков» поставили проекту многофункционального комплекса «Театральный Дом» на улице Поварская. «Отреставрированный фасад в неоклассическом стиле и внутренние планировки ранее уже смогли оценить участники одного из наших фототуров конкурса «Планета Москва» - и это, безусловно, приятно», - отметил Сергей Левкин.

Дополнительно решением конкурсной комиссии был учрежден специальный приз «Проект года», ставший знаковым для градостроительного развития Москвы. «Проектом года» назван «Природно-ландшафтный парк «Зарядье». Одновременно парк стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» по результатам открытого общегородского голосования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter отметил, что выбор экспертного жюри и горожан совпал в четырех из двенадцати номинаций. Все сошлись во мнении, что лучшими проектами стали стадион «Лужники», новый корпус детской Морозовской больницы, парк «Зарядье» и участок метро от «Парка Победы» до «Раменок». Полный список победителей конкурса - на сайте мэра Москвы.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу
На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»
В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь