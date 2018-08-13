В Москве назвали лучшие строительные проекты 2017 года

13 Авг. 12:45 2018-08-13T12:45:58+03:00

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Накануне Дня строителя (он отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году - 12 августа. - Прим.) в Белом зале правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Победителей в каждой из двенадцати номинаций конкурса выбрали во время голосования городской конкурсной комиссии, а также по итогам голосования «Народный выбор» в проекте «Активный гражданин». Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В конкурсе участвовали 92 градостроительных проекта, выполненных в 2017 году в Москве. Больше всего претендентов на награду в этом году оказалось среди жилых зданий повышенной комфортности. В списки номинантов также попали транспортные и спортивные сооружения, проекты в сфере образования и здравоохранения, культуры и исторического наследия, торговые и административно-деловые комплексы, отели.

В номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» экспертное жюри решило отметить сразу два лучших проекта - реконструкции исторического здания Малого театра и усадьбы Татищева. А москвичи в этой номинации больше всего «лайков» поставили проекту многофункционального комплекса «Театральный Дом» на улице Поварская. «Отреставрированный фасад в неоклассическом стиле и внутренние планировки ранее уже смогли оценить участники одного из наших фототуров конкурса «Планета Москва» - и это, безусловно, приятно», - отметил Сергей Левкин.

Дополнительно решением конкурсной комиссии был учрежден специальный приз «Проект года», ставший знаковым для градостроительного развития Москвы. «Проектом года» назван «Природно-ландшафтный парк «Зарядье». Одновременно парк стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» по результатам открытого общегородского голосования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter отметил, что выбор экспертного жюри и горожан совпал в четырех из двенадцати номинаций. Все сошлись во мнении, что лучшими проектами стали стадион «Лужники», новый корпус детской Морозовской больницы, парк «Зарядье» и участок метро от «Парка Победы» до «Раменок». Полный список победителей конкурса - на сайте мэра Москвы.

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