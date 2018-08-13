Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-13T12:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве в летних кинотеатрах до конца августа пройдут бесплатные кинопоказы. Посмотреть кино под открытым небом смогут все желающие. В городских зонах культуры и отдыха представят фильмы различных направлений: новинки проката и советское кино, работы начинающих режиссеров и детские мультфильмы.

Например, в саду имени Баумана пройдет фестиваль молодого кино "Новый урожай". А в парке "Красная Пресня" состоится завершающий показ из цикла "Киносуббот", которые этим летом проводит Мосгорпарк.

Кроме того сеансы пройдут в парках "Ангарские пруды", "Садовники", в усадьбе Алтуфьево, в парке "Радуга", парке Олимпийской деревни, в усадьбе "Воронцово", а также в парке Победы на Поклонной горе и в Измайловском парке, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что всего до 9 сентября жители и гости города смогут увидеть 150 фильмов и мультипликационных работ.