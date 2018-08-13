В Подмосковье около 13 тысяч человек обратились к медикам из-за укусов клещей

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-13T13:43:11+03:00

Паразиты были обнаружены во всех областных муниципалитетах

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С начала сезона в Московской области за медицинской помощью обратились из-за укусов клещей обратились порядка тринадцати тысяч человек. Примечательно, что случаи укусов паразитов зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

«По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю, с 3 по 9 августа, в медицинские организации Московской области обратились 590 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 162 ребенка. Всего с начала сезона на территории Московской области зарегистрировали около 13 тысяч случаев обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспортебнадзора, в 13% проб, проверенных в лабораториях, выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, пишет сайт «Утро.ру».

Отмечается, что больше всего случаев нападения паразитов зарегистрировано Дубне, Орехово-Зуеве, Талдоме, Павловском Посаде, Рузе и Дмитрове, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».