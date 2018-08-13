Москвичи чаще всего записываются к врачу через интернет и мобильные приложения

13 Авг. 16:18 2018-08-13T16:18:28+03:00

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В единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) зарегистрировано уже более 455 миллионов записей к врачу. По данным департамента здравоохранения Москвы, одними из самых популярных каналов стали интернет и мобильные приложения. Свой визит в поликлинику удаленно планирует каждый третий пациент. Такая возможность появилась у всех москвичей в 2012 году.

- ЕМИАС - это уникальная система, без которой уже сложно представить эффективную работу врача, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - В ней зарегистрировано 455 миллионов записей к врачу, более 7,3 миллиона электронных медицинских карт, выписано более 50 миллионов электронных рецептов, и возможности этой системы постоянно растут.

Благодаря информационным технологиям москвичи могут экономить свое время и решать многие медицинские вопросы, не выходя из дома, записываться к врачу, на медицинскую комиссию, прикрепляться к поликлинике и многое другое.

Напомним, система ЕМИАС начала внедряться в поликлиниках Департамента здравоохранения в 2011 году. В 2014 году в ЕМИАС начали выписывать рецепты в электронном виде. В 2015 году в столичных поликлиниках появились электронные медицинские карты. Их в городе уже более 7,3 миллионов, сюда внесено уже более 100 миллионов записей. Вся информация, необходимая для постановки диагноза и назначения лечения, доступна врачу в режиме реального времени, как на приеме в медицинском кабинете, так и на вызове бригады скорой помощи.

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