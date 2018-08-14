Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве в преддверии Дня города

СЕГОДНЯ 12:03 2018-08-14T12:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня города в Москве будут организованы более пятидесяти бесплатных экскурсий по достопримечательностям столицы. В ходе пеших прогулок гиды расскажут всем желающим об истории Москвы и особенностях архитектуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

По словам организаторов, ко Дню города подготовили несколько новых маршрутов. Теперь на территории Москвы действует 26 пешеходных экскурсий по улицам, площадям и скверам. Ожидается, что в честь праздника все эти экскурсии проведут по два раза, чтобы все желающие смогли узнать историю знаковых адресов Москвы, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что среди новых экскурсий запланирована прогулка по Никольской улице. В рамках нее жителям и гостям города расскажут, не только о прошлом, но и запланированном будущем центра города.

Напомним, День города в столице пройдет 8 и 9 сентября. Москвичей и гостей столицы ждут праздничные мероприятия, концерты и шоу, пишет ФАН.