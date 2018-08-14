В Подмосковье задержали серийных грабителей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-14T13:00:18+03:00

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В подмосковном Серпухове стражи порядка задержали группу грабителей, которые похищали у местных жителей деньги и гаджеты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД России.

Сообщается, что преступники напал на молодого человека в Серпуховском районе и, угрожая ему похожим на оружие предметом, отобрали наличные деньги и телефон. Кроме того еще одно нападение преступной группы было зафиксировано в Протвино. Злоумышленники похитили у 23-летнего местного жителя иномарку и смартфон.

Задержать грабителей удалось в Серпухове. Ими оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 32 до 48 лет. Все они ранее уже были судимы. В местах проживания обвиняемых обнаружены краденые телефоны, ножи, наручники, а также ключи и документы на похищенный автомобиль, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что все трое задержаны. В отношении мужчин заведено уголовное дело, им грозит до 15 лет тюремного заключения.