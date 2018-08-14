В Новой Москве пациентов принимают мобильные медицинские комплексы

14 Авг. 15:25 2018-08-14T15:25:27+03:00

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Жители Троицкого и Новомосковского округов столицы могут проверить свое здоровье в специальных мобильных медицинских комплексах. Это фургоны, оснащенные необходимой диагностической и лечебной техникой. Врачи в этих кабинетах на колесах могут оказать помощь пациентам, провести осмотр и различные исследования. С 2015 года специалисты больницы «Кузнечики» Департамента здравоохранения Москвы провели более 90 тысяч исследований жителям Новой Москвы.

- Мобильные комплексы делают доступнее медицинскую помощь для жителей ТиНАО, помогают ранней профилактике и диагностике различных заболеваний, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Это дает дополнительную возможность москвичам получить консультацию врача, пройти необходимые исследования, особенно летом, когда многие предпочитают проводить время на дачах. Кроме того, мобильные комплексы ежегодно приезжают и в столичные школы, чтобы дети могли пройти плановые обследования, не покидая учебные корпуса.

Всего за больницей «Кузнечики» закреплено пять мобильных комплексов - рентгенодиагностический комплекс, комплекс рентгеновской томографии, лечебно-диагностический комплекс для взрослых и комплекс для детей, а также стоматологический комплекс. Мобильные комплексы приезжают в поселения, в частные дома, в удаленные районы Москвы, чтобы жители этих районов города могли попасть к специалистам в рамках полиса ОМС, не тратя время на дорогу.

К примеру, за три года работы специалисты рентгенодиагностического комплекса сделали более 51 тысячи флюорографических и более 6 тысяч маммографических исследований. За это же время врачи обнаружили около 400 узловых образований молочный железы,13 доброкачественных фиброзно-кистозных мастопатий и выявили около 20 заболеваний раком молочной железы.

Мобильный лечебно-диагностический комплекс для взрослых состоит из четырех врачебных кабинетов. Здесь можно попасть на прием к терапевту, ЛОРу, офтальмологу, неврологу, гинекологу, кардиологу и хирургу. С 2015 года специалисты комплекса провели порядка 34 тысяч приемов.

В ближайшие три года в Новой Москве появится девять поликлиник, а также реабилитационный корпус детского кардиоревматологического санатория «Красная Пахра». В поселке Коммунарка сейчас строится крупный многопрофильный клинический центр, где будут принимать не только жителей Троицкого и Новомосковского округов, но и всей южной части Москвы. В центре будет работать многопрофильный стационар для взрослых, консультативно-диагностический центр с поликлиникой, родильный дом с перинатальным центром и инфекционный корпус, в том числе с детским отделением. Кроме того, в округах построят еще четыре мощные подстанции, а также большие центры скорой помощи.

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