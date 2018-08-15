На Москву и область обрушится шквалистый ветер, град и проливные дожди

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-15T10:05:38+03:00

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МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение для жителей региона. В ближайшее время столицу накроет непогода. Грозы, дожди и шквалистый ветер обрушатся на регион.

В Росгидромете отмечают, что 15 августа в утренние часы и до конца суток ожидаются дождь и гроза. Во второй половине дня местами возможен град, а порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Аналогичная непогода будет характерна и для Московской области. В МЧС уже рекомендовали жителям по возможности переждать непогоду дома или в капитальных строениях. Рекламные щиты и плохо укрепленные конструкции лучше обходить стороной.

Что касается автомобилей, то их рекомендуется парковать на открытых площадках, чтобы избежать падения деревьев, сообщает сайт argumenti.ru.

Особое предупреждение было дано рыбакам. Им рекомендуется не посещать сегодня водоемы и не пользоваться лодками. Сильный ветер может перевернуть судно и привести к непоправимым последствиям.