2018-08-15T12:44:01+03:00
Московская жизнь

Рядом с Павелецким вокзалом построят многофункциональный комплекс

В здании разместятся офисы, гостиница, фитнес-центр и рестораны
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Архитектурный совет Москвы единогласно одобрил проект многофункционального общественно-делового комплекса на улице Садовническая, разработанный бюро «Цимайло Ляшенко Партнеры». Об этом сегодня, 15 августа, сообщил на заседании совета главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Многофункциональный комплекс появится в центре столицы, в Замоскворечье, на Садовнической улице, владение 82, стр. 3-6, 8, 9,12. В нем разместятся гостиничный комплекс с апартаментами, конгресс-центром, выставочными пространствами, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисы, торговля, пункты бытового обслуживания, кафе и рестораны.

Здание делится на пять блоков. Их построят вокруг одного двора, в котором появится место для отдыха и пеших маршрутов постояльцев гостиницы. Высота этих блоков - от 6 до 9 этажей.

- Деление на блоки продиктовано желанием создать комфортную среду внутреннего двора, в который проникает солнечный свет за счет разрывов между блоками, - рассказал один из руководителей архбюро Николай Ляшенко. - Планируется строительство 33,6 тысяч квадратных метров, из них 15 тысяч квадратных метров - гостиница. На остальных площадях разместятся офисы, конгрессно-выставочный центр, ресторан и фитнес-центр, на первых этажах - ритейл.

На фасадах чередуются витражное остекление и натуральный камень светлых тонов (известняк привезут из Черногории. - Прим.).

- Проект отправится на оформление дополнительной документации, - сказал Сергей Кузнецов. - Думаю, в скором времени мы увидим его построенным. Новый комплекс органично вписывается в застройку Садовнической улицы и занимает последний недостроенный участок на этой магистрали. Качественный проект, который учитывает концепт места и масштаб.

Конгресс-центр и выставочные помещения займут 5 тысяч квадратных метров, фитнес-центр - 2 тысячи квадратных метров, еще порядка 2 тысяч квадратных метров - для заведений общепита, торговли и бытового обслуживания, а для офисов - более 1,2 тысячи квадратных метров. В гостинице будет 178 номеров, для машин откроют подземный паркинг на 230 мест. Заезд сюда появится со стороны Садовнического переулка. Станция метро «Павелецкая» и Павелецкий вокзал находятся в 700 метрах.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу
На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»
В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь