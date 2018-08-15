Рядом с Павелецким вокзалом построят многофункциональный комплекс

15 Авг. 12:43 2018-08-15T12:44:01+03:00

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Архитектурный совет Москвы единогласно одобрил проект многофункционального общественно-делового комплекса на улице Садовническая, разработанный бюро «Цимайло Ляшенко Партнеры». Об этом сегодня, 15 августа, сообщил на заседании совета главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Многофункциональный комплекс появится в центре столицы, в Замоскворечье, на Садовнической улице, владение 82, стр. 3-6, 8, 9,12. В нем разместятся гостиничный комплекс с апартаментами, конгресс-центром, выставочными пространствами, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисы, торговля, пункты бытового обслуживания, кафе и рестораны.

Здание делится на пять блоков. Их построят вокруг одного двора, в котором появится место для отдыха и пеших маршрутов постояльцев гостиницы. Высота этих блоков - от 6 до 9 этажей.

- Деление на блоки продиктовано желанием создать комфортную среду внутреннего двора, в который проникает солнечный свет за счет разрывов между блоками, - рассказал один из руководителей архбюро Николай Ляшенко. - Планируется строительство 33,6 тысяч квадратных метров, из них 15 тысяч квадратных метров - гостиница. На остальных площадях разместятся офисы, конгрессно-выставочный центр, ресторан и фитнес-центр, на первых этажах - ритейл.

На фасадах чередуются витражное остекление и натуральный камень светлых тонов (известняк привезут из Черногории. - Прим.).

- Проект отправится на оформление дополнительной документации, - сказал Сергей Кузнецов. - Думаю, в скором времени мы увидим его построенным. Новый комплекс органично вписывается в застройку Садовнической улицы и занимает последний недостроенный участок на этой магистрали. Качественный проект, который учитывает концепт места и масштаб.

Конгресс-центр и выставочные помещения займут 5 тысяч квадратных метров, фитнес-центр - 2 тысячи квадратных метров, еще порядка 2 тысяч квадратных метров - для заведений общепита, торговли и бытового обслуживания, а для офисов - более 1,2 тысячи квадратных метров. В гостинице будет 178 номеров, для машин откроют подземный паркинг на 230 мест. Заезд сюда появится со стороны Садовнического переулка. Станция метро «Павелецкая» и Павелецкий вокзал находятся в 700 метрах.

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