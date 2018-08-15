2018-08-15T13:19:17+03:00
Московская жизнь

В Москве открылась новая школа для будущих мам

Желающие смогут пообщаться с врачами роддома и детской поликлиники
Светлана ВОЛКОВА
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В столице продолжают открываться курсы и школы для молодых родителей. В больнице имени Юдина и детской поликлинике № 118 Департамента здравоохранения Москвы запустили совместную школу для будущих мам «500 шагов вместе» для жительниц Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов. Помощь мамам окажут сразу все медицинские учреждения - женские консультации, родильные дома и детские поликлиники - на всех этапах от ожидания ребенка до его появления на свет.

- Наша школа помогает будущим мамам и папам подготовиться к появлению малыша и получить всю необходимую информацию непосредственно от врачей, в том числе педиатров, - сказал Михаил Цурцумия, заместитель главного врача больницы имени Юдина. - У пар, посещающих занятия, меньше страхов перед появлением ребенка, что очень важно для тех, кто готовится стать родителями впервые.

Очередная встреча школы состоится завтра, в четверг, 16 августа, в 16.30 в роддоме больницы имени Юдина по адресу Коломенский проезд, д. 4, стр. 2. На занятия могут прийти все желающие по предварительной записи по телефону: +7 (499) 612-45-66.

- Школу для будущих мам совместно ведут акушеры-гинекологи и педиатры, что позволило врачам разработать единые рекомендации для родителей, - отмечает Сергей Заварохин, главный врач детской городской поликлиники №118. - Кроме советов по уходу за малышом в первые дни жизни, врачи рассказывают, как прикрепиться к поликлинике и получить рецепт на молочную кухню, когда после выписки из роддома придут врачи, а когда родителям надо самостоятельно прийти в поликлинику и каких специалистов следует посетить. В этом проекте мы проводим лекции, показываем видеоролики, публикуем посты в социальных сетях. В школе создана площадка в мессенджере для общения родителей и медиков.

Будущих родителей приглашают на день открытых дверей в родильный дом больницы имени Юдина, а также на лекцию во время прогулки по яблоневому саду клиники. В саду находится специальный шатер, где женщины могут отдохнуть, взвеситься и измерить частоту сердцебиения плода. В конце встречи будущие мамы могут задать вопросы врачам и получить консультацию. В программу школы также входят лекции в детской поликлинике № 118, где педиатры и акушеры-гинекологи подробно рассказывают о подготовке к родам, грудном вскармливании и первых месяцах жизни малыша. Для будущих пап проводят практические занятия, предлагая самостоятельно запеленать куклу или обработать пупочную ранку.

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