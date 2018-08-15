Коммунальные службы Москвы проводят мониторинг погоды круглосуточно

15 Авг. 13:32 2018-08-15T13:39:31+03:00

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В Комплексе городского хозяйства Москвы за изменениями погоды следят круглосуточно. Для этого в столице работают автоматические метеокомплексы с датчиками, контролирующими влажность воздуха, скорость ветра и другие параметры.

- Ежечасно в Управление метеорологических разработок «Автомобильные дороги» поступают данные с 45 автоматических метеокомплексов по всему городу в непосредственной близости от основных магистралей, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Для составления заданий на уборку используется детальный анализ погодных условий, в том числе, температуры у поверхности дорожного полотна и температуры самого асфальта.

Метеокомплексы состоят из датчиков фиксации атмосферного давления, относительной влажности воздуха, количества осадков, температуры, направления и скорости ветра, а также высоты снежного покрова и температуры поверхности дороги.

Для сбора данных используются инновационные методы. Например, для измерения скорости и направления ветра приборы оснащены ультразвуковыми датчиками. А для измерения количества осадков применяют уникальный датчик, который регистрирует удар каждой отдельной капли в режиме реального времени. Все данные обобщаются и анализируются с учетом ландшафта местности, наличия лесных и парковых зон, рек и водоемов.

Мониторинг погодных условий ведется в круглосуточном режиме по всему городу. Прогнозы рассчитываются по 10 математическим моделям на срок от 3 до 72 часов.

По словам заместителя мэра, на основе наблюдений за погодой составляются конкретные рекомендации для уборки городских дорог в разное время.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за сильных дождей сегодня, 15 августа, на улицах работают более 400 бригад «Мосводостока». В них более 1300 сотрудников и порядка 330 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды на проезжей части, во дворах и для оперативной помощи общественному транспорту.

На подтопления можно пожаловаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» и оставить заявку на вызов бригады по телефону - (495) 657-87-03.