В мэрии Москвы рассказали, когда появится улица им. Эдуарда Успенского

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-15T14:24:23+03:00

Чиновники признали, что можно будет переименовать какую-то из существующих улиц, но не ранее, чем через 10 лет

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В столице может появиться улица, названная именем известного писателя, драматурга и сценариста Эдуарда Успенского, который скончался 14 августа. Но реализация такого проекта возможно только через десять лет. Такой срок назвали в мэрии Москвы. Длительность связана с тем, что придется переименовывать одну из существующих городских улиц.

Ускорить события может только прямое указание от президента, тогда улица им.Эдуарда Успенского появится гораздо быстрее.

- Согласно закону, а он един для всех, должно пройти 10 лет с момента смерти человека, чтобы увековечить его память, — отметил начальник отдела социально-трудовых отношений комитета общественных связей Москвы Николай Аршакян ФАН.- У нас много сейчас, к сожалению, скончалось известных людей, но установлено единое требование.

Только после 10 лет общественные организации или союзы могут обратиться к властям с просьбой присвоить имя человека улице.

Если кто-то подумал, что десять лет- это большой срок и все забудется, то в мэрии успокоили: закон работает.

Пример тому – улица Валентины Леонтьевой, которая появилась в Останкинском районе Москвы. Телеведущая скончалась 10 лет назад, и люди выступили с инициативой переименовать в ее честь одну из улиц.

- В итоге около телецентра, где она провела много лет своей жизни, появилась улица Валентины Леонтьевой, - отмечает Аршакян.

Прежде чем запустить процедуру переименования улицы, должна поступить инициатива от общества, а после вопрос выносится на одобрение. Если оно получено, то утверждается правительством Москвы.

Исключение делается только для президента и мэра Москвы.

- В последних случаях такое было только в честь лидеров иностранных государств. Но следует учесть — любая инициатива о переименовании улицы по закону должна содержать конкретное место и обоснование, почему и в честь кого дается это название, - отмечает чиновник.