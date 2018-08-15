В Подмосковье снизилась заболеваемость острым гепатитом С

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-15T17:07:25+03:00

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Показатель заболеваемости острым гепатитом С в Московской области за последние десять лет снизился почти в пять раз. Кроме того, этот показатель примерно в три раза ниже, чем в среднем по стране. Об этом рассказал главный гепатолог регионального Минздрава Павел Богомолов.

Отмечается, что около пяти лет назад были разработаны и внедрены стандарты выявления и лечения больных вирусными гепатитами. Благодаря этому теперь все жители России с такими недугами могут обследоваться и лечиться по полису ОМС, передает телеканал «360».

Добавим, что тенденция снижения заболеваемости отмечается и в случае с хроническим гепатитом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

«В 2017 году показатель по этому недугу составил 13,89 случая на 100 тыс. населения, тогда как в России этот показатель равен 36,2 случая», – приводит слова грабы областного ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».