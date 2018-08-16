2018-08-16T12:44:03+03:00
Москва

В роддомах Москвы начали выдавать свидетельства о рождении

Документ семья получает при выписке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Свидетельство о рождении начали выдавать в роддоме при выпискеСвидетельство о рождении начали выдавать в роддоме при выпискеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 13 столичных роддомах начали выдавать свидетельство о рождении. Документ можно получить при выписке.

«Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах», - отметил, что руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что в скором времени планируется ввести такой порядок во всех родильных домах города, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал mos.ru.

Отмечается, что при выписке в Москве можно получить не только документ, но и подарочный набор для новорожденного. В нем есть матрас, пеленки, подгузники, комбинезоны и другие универсальные вещи. Всего в наборе 44 предмета.

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