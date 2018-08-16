В Москве начинается кампания по вакцинации против гриппа

16 Авг. 14:24 2018-08-16T14:24:55+03:00

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С 20 августа по 28 октября в Москве пройдет очередная масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Все жители столицы смогут бесплатно сделать прививку современной вакциной.

По всей столице будут работать более 500 пунктов вакцинации. Кроме всех городских поликлиник, они разместятся около 34 станций метро, МКЦ и железнодорожных станций, в 70 центрах госуслуг «Мои документы» и, впервые, в 9 торговых центрах столицы (по выходным дням).

- Специально для удобства жителей третий год подряд проводим в столице масштабную кампанию по вакцинации против гриппа, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - В этом году, помимо уже привычных мобильных пунктов вакцинации, впервые прививку против гриппа можно будет сделать в некоторых торговых центрах столицы. Эту возможность поддержали большинство москвичей в голосовании на портале «Активный гражданин». В 2017 году прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали более 200 тысяч москвичей. Всего же в прошлом году в акции участвовали около 7 миллионов человек.

Напомним, мобильная вакцинация проводится для всех совершеннолетних граждан с их письменного согласия. При себе нужно иметь паспорт. Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания и измеряют температуру тела. Все привитые от гриппа получают сертификаты. Сделать прививку можно не только в мобильных пунктах вакцинации, но и во всех городских поликлиниках. Вакцинация для граждан РФ бесплатная.

Полный список адресов пунктов вакцинации - на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/ru-RU/vakcinaciya.html).

С вопросами по вакцинации можно обращаться по телефону: +7 (495) 318-00-11 (круглосуточно).

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