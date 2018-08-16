В центре столицы отреставрируют фасады усадьбы XVIII века

16 Авг. 16:46 2018-08-16T16:46:17+03:00

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До конца августа завершится реставрация фасадов усадьбы Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке. Двухэтажный каменный дом с мезонином и цокольным этажом построен в конце XVIII века. Первое упоминание о нем в официальных документах датируется 1803 годом. Историки предполагают, что изначально усадьба принадлежала московскому купцу Алексею Потепалову. В 1870 году ее у наследников купца приобрела Прасковья Хлудова, жена почетного гражданина Москвы Константина Прохорова - представителя династии фабрикантов Прохоровых, владельцев знаменитой Трехгорной мануфактуры.

- Усадьба в Подсосенском переулке представляет собой яркий образец архитектурной эклектики конца XIX - начала XX веков, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Сейчас специалисты очистили фасады от загрязнений, выровняли их и окрасили по колористическому паспорту здания. Его утвердили на основании найденных во время разработки проекта ранних красочных слоев. Кроме того, воссозданы утраченные или искаженные декоративные элементы - сандрики, аттики и другие, отремонтированы и частично заменены отливы. Дальше займемся реставрацией кровли и крыльца. В завершение планируем покрыть восстановленные фасады специальными составами, которые защитят их от осадков, ветра и перепадов температуры.

До наших дней сохранились оформление и объемно-пространственная архитектура, как главного дома (конец XVIII века), так и дворовой пристройки, возведенной Прасковьей Хлудовой. В южной и с северной частей усадьбы до сих пор стоят проездные ворота. Частично уцелело и внутреннее оформление усадьбы. Например, лепнина на потолках и стенах, наборный паркет с декоративной каймой, плафоны светильников. В некоторых комнатах можно увидеть угловые кафельные печи. Последний раз усадьбу реставрировали в 1990-х годах. Сейчас в здании находятся офисы банка.

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