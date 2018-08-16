2018-08-16T17:30:38+03:00
Происшествия

На подмосковной трассе столкнулись две фуры

Оба водителя получили серьезные травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Оба водителя получили серьезные травмыОба водителя получили серьезные травмыФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Подмосковье под Дмитровом столкнулись два грузовика. Один из водителей пренебрег правилами дорожного движения и пошел на обгон по встречной полосе. Однако после маневра он не успел перестроиться обратно в свою полосу и не смог избежать лобового столкновения со встречной машиной.

Авария произошла в районе села Абрамцево Дмитровского городского округа. Свидетели сообщили, что водитель встречной машины не успел ничего предпринять и две машины столкнулись на полной скорости. В результате инцидента, оба водителя получили серьезные травмы, им потребовалась медицинская помощь.

«Увидел, как водитель КамАЗа пытался обогнать легковушку и на встречной полосе встретился с грузовиком. Оба водителя не смогли выйти из машин самостоятельно», – приводит слова очевидца корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

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