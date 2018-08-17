Курьер он-лайн магазина спас девушку от грабителя, а потом сделал ей предложение руки и сердца

17 Авг. 10:00 2018-08-16T17:49:44+03:00

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Про этот необычный день администратор одной из московских кофеен Наталия Зальцман наверняка будет рассказывать своим детям и внукам. Курьер, вовремя подоспевший с заказом, сначала героически защитил девушку от грабителя, а потом... позвал ее замуж!

Утром Наталия задержалась дома чуть дольше обычного: девушка ждала курьера из службы доставки онлайн-магазина Tmall. Накануне вечером она выбрала и заказала колонки — именно их не хватало для ее домашней студии, которую она уже давно и тщательно обустраивала. Наталия сама пишет музыку, сочиняет тексты, делает аранжировки и мечтает пробиться в большой шоу-бизнес. Пока что это только планы на будущее, поэтому на жизнь девушка зарабатывает в кофейне. Покупка музыкальной аппаратуры (спасибо, родители помогли) стала исполнением давней мечты – обустроить дома звукозаписывающую студию. Именно в ней Наталия планировала записать свои новые композиции и разослать их продюсерским компаниям.

Когда несколько дней назад коробки с мониторами и стойки для микрофонов привезли к подъезду, это сразу привлекло внимание соседа Наталии по лестничной клетке. Мужчина долго расспрашивал девушку о ее увлечении, подробно интересуясь тем, сколько стоит аппаратура. Услышав сумму, впечатленный сосед присвистнул. Но Наталия не обратила на это внимания - она с удовольствием делалась планами, не почувствовав подвоха.

В утро доставки Наталия была занята на кухне, когда в двери заскрежетал замок - как будто кто-то пытался открыть его без ключа. Спустя минуту на пороге показался тот самый любознательный сосед. Он был уверен, что Наталия, как обычно, ушла на работу, и собирался вынести из квартиры новую технику. Заметив его, девушка молниеносно бросилась к телефону. Но грабитель оказался быстрее и попытался перехватить ее. Между ними завязалась борьба, и силы были явно не на стороне Наташи. Мужчина крепко держал хрупкую девушку за шею, и она почувствовала, что уже начинает задыхаться. В этот самый момент в приоткрытую дверь вошел курьер магазина Tmall – он привез колонки, которые девушка заказала на сайте прошлым вечером.

Парень не растерялся: набросившись на грабителя, он отвлек его внимание на себя и сумел оттащить мужчину от его жертвы. Воспользовавшись моментом, Наталия схватила телефон и позвонила в полицию. Молодым людям удалось задержать преступника до приезда полицейских, связав ему руки и ноги скотчем.

Наталию трясло от ужаса: она никак не могла поверить, что все это произошло с ней на самом деле. Курьер, представившийся Федором, как мог успокаивал девушку — ведь все закончилось хорошо. Они долго обсуждали подробности произошедшего, а на прощание обменялись телефонами.

- Я оставил свой номер телефона, чтобы первое время Наташе было не так страшно одной входить в подъезд, - комментирует происшествие Федор. – Я чувствовал ответственность за нее и всегда был на связи. Думаю, нам было суждено познакомиться. Конечно, я благодарен судьбе и своей работе за эту встречу.

Молодые люди начали созваниваться. Долгие беседы по мобильнику сменились свиданиями в романтичном кафе и прогулками по Москве. Пережитая история так сблизила молодых людей, что они и сами не заметили, как влюбились друг в друга. Сейчас Наталия и Федор готовятся к свадьбе. Молодой человек поддерживает любимую в ее увлечении музыкой - Федор уверен, что когда-нибудь Наташа станет настоящей звездой. Тем более, что начинающая певица уже записала первую песню в своей звукозаписывающей студии, и она заинтересовала известного продюсера. Ну как тут не поверить в судьбу? Эту историю нам рассказал Tmall, однако связаться с ее героями нам не удалось. Видимо, ребята из скромности решили не привлекать к себе публичного внимания или же реальная история при пересказе обросла романтическими деталями.