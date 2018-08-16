Катайтесь на здоровье: подмосковным пенсионерам обеспечили бесплатный проезд в столице

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-16T18:43:44+03:00

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С сентября жители Подмосковья смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом столицы. Впрочем, это коснется не всех, а только пенсионеров, и только старше 60 лет. Зато действовать льгота будет на всех видах транспорта - автобусах, трамваях, троллейбусах, монорельсе и даже на московской подземке. Не попадет под льготу только МЦК.

Сегодня закон о льготе был принят в Мособлдуме. С первого сентября он вступит в силу. По подсчетам, воспользоваться льготой смогут почти полтора миллиона человек.

- Проезд по льготе будет осуществляться по социальной карте жителя Московской области, - объяснили в пресс-службе Мособлдумы. - Перекодировка карты занимает пару минут.

Ранее подмосковные власти сообщали, что записать льготу на социальную карту можно будет в управлении соцзащиты или на специальных стойках, которые откроются на всех станциях метрополитена, имеющих выходы к ЖД-вокзалам.

Если социальной карты у пенсионера по какой-то причине нет, ее можно и нужно оформить в МФЦ.