2018-08-16T18:47:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина украл ключи у соседа по палате и обчистил его квартиру

Добычей вора стали 400 евро, 10 тысяч рублей и ноутбук
Ася РОМАНЧУК
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Вор обчистил квартиру соседа по палате. ФОТО: из архива КПВор обчистил квартиру соседа по палате. ФОТО: из архива КП
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Пока житель Подмосковья лежал в больнице его квартиру обчистил вор. Когда же преступника удалось задержать, то им оказался сосед по палате пострадавшего.

Оказалось, что мужчины вместе находились на лечении. Пока пострадавший владелец недвижимости готовился к операции, между делом делился с соседом подробностями своей личной жизни. Незаметно для себя мужчина рассказал, где и с кем живет, намекнул, что не бедствует и переживает за курс валюты, так как есть немного сбережений в евро.

Дальше хронологию событий восстанавливали полицейские. Пока врачи увезли пациента на операцию, его сосед нашел в сумке ключи от квартиры и отправился по известному адресу.

Дома никого не оказалось. Мужчина спокойно проверил все шкафы и потайные уголки, нашел 10 тысяч рублей, 400 евро, ноутбук и телефон.

Кроме того, воришка прихватил ключи от автомобиля соседа по палате. Автомобиль он прихватил тоже, на машине от уехал из города.

Преступника вскоре удалось задержать, - сообщает сайт «Дни.ру». Общая сумма кражи составила 450 тысяч рублей. Теперь поправлять здоровье мужчине придется на больничной койке, но уже в тюремном лазарете.

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