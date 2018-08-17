В Москве инкассатора ударили ножом в грудь

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-17T11:06:30+03:00

Преступник напал на мужчину во дворе его же дома

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Сотрудники полиции ищут хулигана, который напал с ножом на инкассатора одного из столичных банков. Мужчина хоть и был не при исполнении в этот момент, но ситуацию данное обстоятельство не меняет.

Все случилось 16 августа во дворе дома, где живет пострадавший. На улице Саянской к мужчине подошел неизвестный и нанес ему несколько ударов ножом. Лезвие попало в грудь и живот.

- Мужчина был госпитализирован. Сейчас он под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили телеканалу «360» в правоохранительных органах.

Максимальное наказание, которое грозит преступнику – 10 лет лишения свободы.

Сайт kp.ru писал, что в полицейские сводки недавно попал экс-ведущий телеканала РЕН ТВ. Он расстрелял из пневматического пистолета соседа. Конфликт произошел из-за дорогого автомобиля, который принадлежал телевизионщику. Теперь пострадавший в больнице, а владелец иномарки задержан.