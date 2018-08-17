Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-17T11:14:46+03:00

Изменения в графике были временными и не влияли на безопасность пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Утром в пятницу, 17 августа, около 9.55 москвичи стали сообщать, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии остановилось. Оказалось, что произошел технический сбой, который в скором времени устранили. Пассажиры сообщали, что стоять в тоннелях пришлось больше 20 минут, другие писали, что сломался поезд и его буксиром отгоняли с линии.

- Ранее интервалы следования поездов были увеличены из-за незначительных технических неполадок на юго-восточном участке линии. Изменения в графике были временными и не влияли на безопасность пассажиров. Приносим извинения за доставленные неудобства, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Но уже в 10.42 в метрополитене сообщили, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.