2018-08-17T13:59:01+03:00
Московская жизнь

На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку

Реконструкция завершится через два года
Светлана ВОЛКОВА
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В октябре 2020 года строители планируют завершить реконструкцию многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе.

- Сейчас уже построен правосторонний съезд на деревню Беседы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - В ближайшее время туда будет переведено движение автотранспорта, и строители выйдут на проезжую часть. Здесь будут монтировать опоры эстакады и надземного пешеходного перехода.

Кроме этого, рабочие бетонируют опоры эстакад, начинают монтаж опор пешеходного перехода. Более чем на 50 процентов выполнена перекладка инженерных коммуникаций.

Напомним, по проекту реконструкции транспортной развязки обновят 1,2 километра проезжей части МКАДа с устройством переходно-скоростных полос. Одновременно проведут реконструкцию существующего путепровода через МКАД длиной 86,5 метра. Здесь также построят направленную эстакаду с внешней стороны МКАДа длиной 294,6 метра и эстакады к торговому центру «Южные ворота» длиной 203,4 метра, два участка шумозащитных экранов, направленные и боковые проезды длиной 4,5 километра.

В зоне транспортной развязки построят надземный пешеходный переход длиной 69,8 метра для безопасного движения пешеходов от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы. «Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в ближайшее время приступить к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию еще нескольких участков МКАДа, которые включены в Адресную инвестиционную программу Москвы», - добавил Андрей Бочкарев.

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