2018-08-17T14:08:35+03:00
Московская жизнь

В столице детские хирурги получили уникальный лазер

Технику уже используют для лечения маленьких пациентов
Светлана ВОЛКОВА
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В Центре детской лазерной хирургии Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы появилось уникальное лазерное оборудование. Эта техника позволяет проводить операции с большей точностью и минимальными травмами для пациентов, сокращает сроки заживления ран и уменьшает количество применяемых лекарств.

- Использование лазеров в хирургическом лечении различных болезней и в диагностике - одно из перспективных направлений современной медицины, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - В московских стационарах сегодня применяется новейшее медицинское оборудование и самые эффективные технологии. Один из примеров - закупка 10 единиц лазерного оборудования для Центра детской лазерной хирургии Института неотложной детской хирургии и травматологии. Это позволит практически вдвое увеличить количество хирургических операций и диагностических исследований с применением лазера, которые выполняются в институте.

Среди новинок - лазерный физиотерапевтический аппарат, который ускоряет заживление ран после эндоскопических операциях, а также используется в гнойной хирургии. Врачи получили также лазерный анализатор капиллярного кровотока для определения границы между живыми и омертвевшими тканями.

Напомним, институт неотложной детской хирургии и травматологии исторически является одним из основных медицинских центров, использующих лазерные технологии в детской медицине. Ежегодно в центре проводится более тысячи операций с применением лазера. Кроме того, лазерное оборудование регулярно используется в терапевтических и диагностических целях. Вся техника отечественного производства, при этом некоторые модели не имеют аналогов в зарубежных странах.

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