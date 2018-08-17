Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-17T14:56:37+03:00

Москвичей предупредили о аномальном атмосферном давлении Фото: Из архива "КП".

Изменения могут сказаться на метеочувствительных людях

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Жителей столичного региона предупреждают о скачке атмосферного давления. Синоптики отмечают, что метеочувствительные люди могут чувствовать себя не очень хорошо.

В пятницу, 17 августа в Москве и области будет облачно. Температура воздуха прогреется до 17 градусов по Цельсию. В целом погода комфортная, но давление несколько отклонилось от нормы.

Оно будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Показатель выше нормы, а значит может сказаться на состоянии здоровья жителей.

В первую очередь недомогание могут почувствовать люди, которые страдают синдромом хронической усталости. В зону риска так же попали больные вегетососудистой дистонией, гипертонией, а так же пациенты с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал о проблемах метеозависимости. Бороться с ней можно простыми и доступными способами, главное подойти к решению ситуации комплексно.

По данным ВОЗ, особенно подвержены метеозависимости пожилые люди.