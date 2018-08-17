Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
Жителей столичного региона предупреждают о скачке атмосферного давления. Синоптики отмечают, что метеочувствительные люди могут чувствовать себя не очень хорошо.
В пятницу, 17 августа в Москве и области будет облачно. Температура воздуха прогреется до 17 градусов по Цельсию. В целом погода комфортная, но давление несколько отклонилось от нормы.
Оно будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба.
Показатель выше нормы, а значит может сказаться на состоянии здоровья жителей.
В первую очередь недомогание могут почувствовать люди, которые страдают синдромом хронической усталости. В зону риска так же попали больные вегетососудистой дистонией, гипертонией, а так же пациенты с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Дни.ру».
Сайт kp.ru писал о проблемах метеозависимости. Бороться с ней можно простыми и доступными способами, главное подойти к решению ситуации комплексно.
По данным ВОЗ, особенно подвержены метеозависимости пожилые люди.