В Москве стало меньше бездомных животных
Судьба четвероногих, которые не имеют дома, решается уже не первый год. Тему поднимают по всей России, периодически из разных уголков страны долетают страшные истории про отстрелы животных.
Москва в этом плане на шаг впереди, уверены местные депутаты.
«За последние шесть лет произошло снижение безнадзорных животных где-то в три раза. Тем не менее это острая проблема, которая требует решения. Если говорить о путях решения: нам надо поменять свое отношение к животным", – говорит председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
Большой вклад в решение проблемы вносят бюджетные приюты. Из в столице 13 и ежегодно 20 процентов животных, которые попадают туда, находят своих хозяев.
Еще один важный момент – необходимость принятия закона «Об ответственном отношении к животным».
- Сейчас он прошел только первое чтение, но принятие этого документа позволит перевести проблему безнадзорных животных в иную плоскость, - сообщает сетевое издание m24.ru.
Зоозащитники уверены, те животные, которые оказываются на улице – это выброшенные домашние питомцы. Звери, рожденные на улице, редко выживают и достигают детородного возраста.