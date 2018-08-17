2018-08-17T16:33:18+03:00
Общество

В Москве стало меньше бездомных животных

Столичные депутаты отметили, что Москва лучше других регионов справляется с проблемой уличных животных
Ася РОМАНЧУК
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В Москве бороться с бездомными животными помогают бюджетные приютыВ Москве бороться с бездомными животными помогают бюджетные приютыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Судьба четвероногих, которые не имеют дома, решается уже не первый год. Тему поднимают по всей России, периодически из разных уголков страны долетают страшные истории про отстрелы животных.

Москва в этом плане на шаг впереди, уверены местные депутаты.

«За последние шесть лет произошло снижение безнадзорных животных где-то в три раза. Тем не менее это острая проблема, которая требует решения. Если говорить о путях решения: нам надо поменять свое отношение к животным", – говорит председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Большой вклад в решение проблемы вносят бюджетные приюты. Из в столице 13 и ежегодно 20 процентов животных, которые попадают туда, находят своих хозяев.

Еще один важный момент – необходимость принятия закона «Об ответственном отношении к животным».

- Сейчас он прошел только первое чтение, но принятие этого документа позволит перевести проблему безнадзорных животных в иную плоскость, - сообщает сетевое издание m24.ru.

Зоозащитники уверены, те животные, которые оказываются на улице – это выброшенные домашние питомцы. Звери, рожденные на улице, редко выживают и достигают детородного возраста.

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