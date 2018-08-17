2018-08-17T22:41:52+03:00
Происшествия

На Москву надвигается резкое похолодание и туман

В МЧС рассказали о надвигающихся неблагоприятных природных явлениях
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На Москву надвигается резкое туманНа Москву надвигается резкое туманФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве непредсказуемая - знают все. И, похоже, что уже привыкли, что летом нужно носить с собой зонт, кофту, резиновые сапоги, можно и шлепки прихватить. Получать сообщения от МЧС - практически тоже регулярное занятие. И вот очередное предупреждение с 17 на 18 августа - ночью местами туман.

- По прогнозу синоптиков (Росгидромет) 18 августа на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 17 августа на 18 августа 9…11°С, в центре 14…16°С днем 18 августа 23…25°С. Небольшая облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, 3-8м/с, - сообщают в ГУ МЧС по Москве.

И, если опасные природные явления не прогнозируются, то неблагоприятные - да, а именно ночью местами туман. Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах, а остальные москвичи, похоже, не заметят тот самый туман, потому что будут спать.

КСТАТИ

Солнечные выходные

- В Москве и Московской области, в антициклоне, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13°, по области +9…+14°, днём +24…+27°, в Подмосковье +23…+28°. Ветер переменный, 2-7 м/с, - сообщает центр погоды "Фобос".

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