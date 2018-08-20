2018-08-20T13:05:33+03:00
Москва

Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона

Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года произойдет с 7:00
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Московский полумарафон пройдет 25 августаМосковский полумарафон пройдет 25 августаФото: Евгения ГУСЕВА
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Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года произойдет из-за полумарафона «Лужники», который будет проводиться в последние летние выходные. Вдоль набережной и на нескольких городских улицах движение транспорта будет полностью запрещено.

С 7:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Новодевичьей, Лужнецкой, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Лужники, улице Ленивке, Болотной и Раушской улицам, Большому Устьинскому, Крымскому и Шлюзовому мостам, Фалеевскому переулку, Дербеневской, Софийской и Кремлевской набережным, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что участвовать в полумарафоне будут порядка семи тысяч человек. Для традиционного мероприятия был выбран живописный маршрут вдоль реки. Так, любители и спортсмены пробегут мимо Российской академии наук, стрелки Болотного острова, высотки на Котельнической набережной, собора Василия Блаженного и храма Христа Спасителя.

Стартовый городок откроется в 7:30 утра, здесь для участников будут доступны камеры хранения и раздевалки. Сам же забег стартует в 9:10, передает телеканал «360» со ссылкой на mos.ru.

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