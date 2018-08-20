В Подмосковье задержали серийных квартирных воров

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-20T16:39:05+03:00

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В подмосковной Коломне стражи порядка задержали двух грабителей, которые обокрали порядка двух десятков квартир Московской области. Задержанными оказались жители Воскресенска. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сообщается, что квартирные воры похищали из домов деньги, золотые и серебряные ювелирные украшения и другие ценные вещи. При этом грабители совершили шесть краж в Егорьевское, еще пять в Воскресенском районе и десять в Коломне, где их и поймали оперативники.

В главке уточнили, что общая сумма материального ущерба составила более одного миллиона рублей.

В ходе обыска подозреваемых стражи порядка обнаружили у мужчин часть похищенного. В ближайшее время все эти вещи вернут их владельцам.

На мужчин уже заведено уголовное дело о краже. Теперь им грозит до десяти лет тюремного заключения. Сами похитители помещены под стражу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».