В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
Около станции метро «Бауманская» в центре Москвы благоустроили пустырь после сноса самостроя. Раньше на этом месте стояли ларьки. Теперь появилось место для отдыха - с газоном, пешеходным покрытием из гранитной плитки, фонарями.
- С момента создания до реализации проект вносились значительные изменения, - сказал Владимир Говердовский, префект ЦАО Москвы. - Для жителей района было важно сохранить историю этого места, где сходились знаковые для района слободы Немецкая, Басманная и Покровское-Рубцово. К проекту привлекли краеведов.
Вместо ранее планируемого навеса с зоной отдыха подпорную стену у метро облицевали гранитом и украсили тремя декоративными керамическими панно в форме арочных проемов Немецкого рынка по соседству. На панно - барельефы, похожие на фарфоровые фигурки, исторический облик Немецкой Слободы в ее узнаваемых постройках: Лефортовский и Слободской дворцы, Лефортовский мост. Автор панно - народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и краевед Наталья Домашева.
Лестница от Ладожской улицы к станции метро «Бауманская» стала в два раза шире - ее увеличили с 5 до 11 метров. Здесь поставили специальный пандус для инвалидов и мам с детскими колясками, а также удобные поручни и дополнительное освещение.
Напомним, в центре Москвы после сноса самостроя уже благоустроили площадки около станций метро «Чистые пруды», «Новослободская», «Белорусская», «Маяковская», «Улица 1905 года» и «Баррикадная».
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