МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа

СЕГОДНЯ 10:34 2018-08-21T10:34:34+03:00

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Во вторник, 21 августа, в Москве прогнозируется ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в этот день прогреется до 22-24 градусов тепла. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Ожидается, что в городе местами пройдет небольшой дождь. Однако уже к вечеру осадки прекратятся.

«Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер ночью западный четверти 5-10 метров в секунду, днем западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

Добавим, что местами возможна гроза, в отдельных районах могут пройти сильные ливни. При этом по данным синоптиков, в Московской области в среду может даже пройти град. Не исключено, что это природное явление затронет и столицу.

Добавим, что несмотря на некоторое похолодание в середине недели, к выходным погода вновь наладится. Температура воздуха может подняться до 25-26 градусов.