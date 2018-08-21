В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро

СЕГОДНЯ 11:06 2018-08-21T11:06:32+03:00

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Таблички с названиями станций и графиком их работы обновят с столичном метро. На 185 станция городской подземки появится 340 новых информационных знаков. Современные указатели, выполненные в стилистике бренда "Московский транспорт" повесят на входах в вестибюли.

"Обновленные таблички с названиями станций и режимом их работы – часть современной системы навигации, элементы которой постепенно заменяют старые указатели и схемы в московском метро. Они разработаны таким образом, чтобы помочь пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах", – отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день на станция метро уже установлено порядка 60 тысяч новых элементов навигации, что делает поездки на городском транспорте намного удобнее, как для жителей столицы, так и для туристов. Вся необходимая информация написана на русском и продублирована на английском языке, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.