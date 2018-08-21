2018-08-21T14:05:11+03:00
Общество

Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма

Сотрудники столичного департамента торговли и услуг оповестили о непогоде, которая обрушится на Москву. Ожидается дождь, град и шквалистый ветер
Ася РОМАНЧУК
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Летние веранды в Москве могут закрыть из-за непогоды. Александр Зеликов/ТАССЛетние веранды в Москве могут закрыть из-за непогоды. Александр Зеликов/ТАСС
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Владельцев московских кафе и ресторанов попросили закрыть летние веранды из-за непогоды, которая придет в столицу 21 августа.

Синоптики прогнозируют проливные дожди, град и шквалистый ветер. Сотрудники московского департамента торговли и услуг поспешили уведомить, что находиться на открытых площадках будет опасно для жизни.

- В связи с предупреждением МЧС России о том, что в столице 21 августа ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, – говорится в сообщении департамента.

Накануне МЧС предупредил о непогоде. Жителям столичного региона стоит переждать ураган в капитальных строениях. Не рекомендуется ставить автомобили под деревьями или рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, - сообщает РИАМО.

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