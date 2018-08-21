Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку

21 Авг. 15:06 2018-08-21T15:06:28+03:00

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В мэрии Москвы разработали памятку для переселенцев по программе реновации. В ней объясняются некоторые процедуры при получении нового жилья.

- С помощью этой памятки мы хотим проинформировать каждого участника программы реновации о порядке приемки квартиры, - сообщил сегодня, 21 августа, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - Она будет прилагаться к документам при оформлении Департаментом имущества Москвы проекта договора мены квартиры.

По его слова, в памятке в двух разделах подробно расписаны действия жителя. К примеру, если во время осмотра предложенной для переселения квартиры у новосела нет замечаний, то его пригласят подписать договор мены. Если же переселенца что-то не устраивает, то он в день осмотра должен сообщить об этом ответственному представителю управляющей компании. В этот же день должен пройти комиссионный осмотр квартиры с участием самого жителя, представителя управляющей компании и представителя генподрядчика. После составления акта осмотра с фиксацией замечаний представители управляющей компании и генподрядчика должны устранить замечания.

"При этом, если вопрос не требует замены материала или оборудования, то на его решение отводится семь дней", - уточнил Сергей Левкин.

Если же без замены стройматериалов или оборудования не обойтись, тогда представители управляющей компании и генподрядчика должны назначить конкретные сроки работ и согласовать их с жителем.

После завершения ремонта или монтажа оборудования проводится повторный комиссионный осмотр и составляется акт об устранении замечаний и отсутствии претензий со стороны жителей.

"Жителям не стоит беспокоиться, если они сразу не обнаружат какие-то дефекты. Повторно обратиться в управляющую компанию для устранения замечаний можно в течение двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию», - сказал Сергей Левкин.

Этот порядок действует как для жителей, которые получают равнозначное жилье, так и для тех, которые покупает квадратные метры по реновации за доплату.

Напомним, сейчас по программе реновации в Москве заселяется 12 домов в Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном округах. Туда переезжают жители из 15 старых домов. Свое согласие на переезд уже дали более 80 процентов проживающих там семей. При этом треть от общего числа - уже переехали.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей, которые живут в 350 тысячах квартир. Программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства "стартовых" домов на 3,6 миллиона квадратных метров. Как объясняют в мэрии, этот перечень не является окончательным и будет дополняться.

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